BepiColombo впервые сфотографировал южный полюс Меркурия

Снимок Меркурия, сделанный исследовательским зондом BepiColombo 4 сентября © ESA / BepiColombo / MTM Во время сближения с планетой BepiColombo получил одни из лучших фотографий Меркурия на сегодняшний день и впервые в истории запечатлел южный полюс планеты.
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