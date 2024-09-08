BepiColombo впервые сфотографировал южный полюс Меркурия

Снимок Меркурия, сделанный исследовательским зондом BepiColombo 4 сентября © ESA / BepiColombo / MTM Во время сближения с планетой BepiColombo получил одни из лучших фотографий Меркурия на сегодняшний день и впервые в истории запечатлел южный полюс планеты.