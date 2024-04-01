Суд в Омске приговорил к 5,5 года самовольно оставившего часть военного

Уклонившийся от несения воинской службы омич проведет следующие 5,5 года за решеткой. К лишению свободы его приговорил Омский гарнизонный военный суд, сообщили 1 апреля в пресс-службе ведомства, и это не шутка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии