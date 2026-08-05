Звезду популярного российского сериала внесли в черный список Минкульта Украины

В список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, включены российская актриса Валентина Рубцова, запомнившаяся зрителям ролями в телесериалах «СашаТаня» и «Универ», а также российский певец и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов).
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