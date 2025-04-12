Вице-премьер Сербии отказался слушать команды ЕС

Сербия является свободной страной и не слушает команды от Европейского союза (ЕС). Таким образом вице-премьер страны Александр Вулин прокомментировал призыв еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос исключить его из нового сербского правительства, передает РИА Новости.
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