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Вице-премьер Сербии отказался слушать команды ЕС

Вице-премьер Сербии отказался слушать команды ЕС

Сербия является свободной страной и не слушает команды от Европейского союза (ЕС). Таким образом вице-премьер страны Александр Вулин прокомментировал призыв еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос исключить его из нового сербского правительства, передает РИА Новости.

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