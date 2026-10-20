Пользователь зашёл с вопросом, который на первый взгляд звучит как розыгрыш: «Почему 100 разделить на 0,5 будет 200?» И сам, наверное, не ожидал, что под постом развернётся настоящая битва.
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