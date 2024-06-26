Уйба: Врачи осмотрели всех пострадавших на месте ЧП с поездом в Коми

Глава республики Коми Владимир Уйба. Известия/Павел Бедняков Врачебные бригады Интинской больницы осмотрели всех пострадавших на месте схода с рельсов вагонов поезда Воркута – Новороссийск, сообщил в четверг, 27 июня, глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.
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