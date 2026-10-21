Аргументы недели Памятник Солженицыну убрали с глаз подальше В центре Владивостока демонтировали памятник писателю Александру Солженицыну, стоявший на Корабельной набережной, чтобы перенести его в сквер Веры и Надежды.
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