В Telegram заблокировали две функции, которые активно использовались мошенниками Ирэн Орлонская7 сентября Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, объявил о прекращении работы двух функций, которые стали мишенью для мошенников.
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