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Близкие Льва Рубинштейна сообщили, что поэт попал под машину в Москве

Близкие Льва Рубинштейна сообщили, что поэт попал под машину в Москве

Поэт, общественный деятель Лев Рубинштейн, предположительно, попал под машину в Москве. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое, сообщает RT со ссылкой на поэта и журналиста Игоря Иртеньева.

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