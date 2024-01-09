Близкие Льва Рубинштейна сообщили, что поэт попал под машину в Москве

Поэт, общественный деятель Лев Рубинштейн, предположительно, попал под машину в Москве. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое, сообщает RT со ссылкой на поэта и журналиста Игоря Иртеньева.
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