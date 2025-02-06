НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

ККИ Pokémon TCG Pocket принесла свыше $500 миллионов за сто дней Creatures, DeNA и The Pokémon Company ...

ККИ Pokémon TCG Pocket принесла свыше $500 миллионов за сто дней Creatures, DeNA и The Pokémon Company ...

ККИ Pokémon TCG Pocket принесла свыше $500 миллионов за сто днейCreatures, DeNA и The Pokémon Company заработали на условно-бесплатной мобильной ККИ Pokémon TCG Pocket уже $500 миллионов, карточная игра преодолела психологически важный рубеж менее чем за сто дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх