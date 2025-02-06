ККИ Pokémon TCG Pocket принесла свыше $500 миллионов за сто дней Creatures, DeNA и The Pokémon Company ...

ККИ Pokémon TCG Pocket принесла свыше $500 миллионов за сто днейCreatures, DeNA и The Pokémon Company заработали на условно-бесплатной мобильной ККИ Pokémon TCG Pocket уже $500 миллионов, карточная игра преодолела психологически важный рубеж менее чем за сто дней.