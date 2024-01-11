Телефонные мошенники пытались обмануть «Аэрофлот» на 15 млн рублей

Группа телефонных мошенников связалась с главным бухгалтером национального перевозчика «Аэрофлот» и потребовала перевести 15 млн рублей «на оплату услуг контрагента», рассказал «Известиям» источник в следственных органах.
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