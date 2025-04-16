Развитие платформенной экономики и применение ИИ: о чем говорили на конференции Data Fusion в Москве

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Актуальные вопросы развития платформенной экономики, взаимодействие бизнеса и государства, необходимые меры поддержки, а также расширение доступа к данным и использование технологий искусственного интеллекта обсудили участники пленарной дискуссии конференции Data Fusion в Москве.