Развитие платформенной экономики и применение ИИ: о чем говорили на конференции Data Fusion в Москве

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Актуальные вопросы развития платформенной экономики, взаимодействие бизнеса и государства, необходимые меры поддержки, а также расширение доступа к данным и использование технологий искусственного интеллекта обсудили участники пленарной дискуссии конференции Data Fusion в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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