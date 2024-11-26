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Лавров указал на готовность России достичь целей СВО

Лавров указал на готовность России достичь целей СВО

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете» указал на готовность достичь целей специальной военной операции (СВО), несмотря на дальнейшую эскалацию со стороны Киева и его западных союзников.

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