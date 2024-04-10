Партия UDC призвала Швейцарию выйти из СЕ после решения ЕСПЧ по климату

Партия «Демократический союз центра» (UDC) обвинила Европейский суд по правам человека во вмешательстве в национальные интересы Швейцарии из-за политизированного решения по иску о нарушении экологических обязательств и призвала страну выйти из Совета Европы.
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