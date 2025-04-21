Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мы или они?

Мы или они?

КВАДРАТУРА  КРУГА Или – или А вообще, я вам так скажу: не важно, что мы там сейчас подпишем или не подпишем.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Ну,надо же какие благие намерения у &quot;нашего&quot;автора...,что оно хочет опять вооружить недобитых фашистов и мало того,что в течении 4-5 лет они закопаются(наделают укреплений),но и всё это время будут вредить,проводить диверсии и теракты...А,нам оно(в то время ,когда бендеро-фашисты будут убивать наших людей) поставило задачу сделать новые станки и электронику
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