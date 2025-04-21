Мы или они?

Nikolia Vovchenko

Ну,надо же какие благие намерения у "нашего"автора...,что оно хочет опять вооружить недобитых фашистов и мало того,что в течении 4-5 лет они закопаются(наделают укреплений),но и всё это время будут вредить,проводить диверсии и теракты...А,нам оно(в то время ,когда бендеро-фашисты будут убивать наших людей) поставило задачу сделать новые станки и электронику