Самсонов пропустил 5 шайб от «Сент-Луиса» и проиграл в серии буллитов, отразив 1 бросок из 4

Илья Самсонов пропустил 5 шайб от «Сент-Луиса» и проиграл серию буллитов, отразив 1 бросок из 4. «Торонто» проиграл «Блюз» (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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