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Царьград

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В отношениях Польши и Украины запахло большим скандалом. Дошло до откровенной низости

В отношениях Польши и Украины запахло большим скандалом. Дошло до откровенной низости

В отношениях Киева и Варшавы вновь запахло большим скандалом. На этот раз в центре внимания оказались не памятники и не исторические символы, а гораздо более страшная тема — возможное осквернение захоронений памяти жертв Волынской резни.

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