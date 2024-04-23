В МИД Швейцарии заявили о необходимости участия РФ в урегулировании на Украине

Мирный процесс на Украине невозможен без участия в диалоге России. Об этом 23 апреля заявил глава министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис перед встречей со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом, его выступление транслировал телеканал RTS.