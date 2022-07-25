Царьград

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В ЕС опасаются, что Рим станет "троянским конём" Путина

В ЕС опасаются, что Рим станет "троянским конём" Путина

Испанский политолог, со ссылкой на дипломатические источники, утверждает, что в последнее время Рим стал центром притяжения всех скептиков антироссийских санкций, которые считают проводимую Брюсселем политику из-за ситуации на Украине неправильной.

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