Да, в России действительно есть коррупция

Наши доблестные органы задержали заместителя министра обороны — его подозревают во взяточничестве. Иноагент Мария Певчих, видный представитель оранжистов, поспешила похвастаться: она обвиняла Тимура Иванова в коррупционных грехах уже давно, и вот теперь её обвинения официально подтвердились.
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