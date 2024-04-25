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Закон и Порядок

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Да, в России действительно есть коррупция

Да, в России действительно есть коррупция

Наши доблестные органы задержали заместителя министра обороны — его подозревают во взяточничестве. Иноагент Мария Певчих, видный представитель оранжистов, поспешила похвастаться: она обвиняла Тимура Иванова в коррупционных грехах уже давно, и вот теперь её обвинения официально подтвердились.

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Комментарии
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Андрей
кричать о коррупции это просто ,а вот собрать доказательную базу на военного чиновника высшего порядка это работка...
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19 час.

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