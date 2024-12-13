В Смоленске подрядчик не благоустроил мемориал в срок

Закончить работы нужно было до 20 ноября В Смоленске подрядная организация сорвала сроки благоустройства территории мемориала, посвященного памяти погибших в зоне специальной военной операции, который расположен в конце аллеи Героев.
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