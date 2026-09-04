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RT Russia

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Трамп уверен, что Россия не намерена атаковать страны НАТО

Трамп уверен, что Россия не намерена атаковать страны НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, что уверен, что российская сторона не намерена атаковать страны НАТО.

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