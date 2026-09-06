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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Федотов: «Тюкавин ударил Джику локтем в горло без попытки сыграть в мяч, которого там и близко не было. Это красная, основания для такого решения были»

Бывший судья  Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением нападающего « Динамо » Константина Тюкавина в матче со « Спартаком » в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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