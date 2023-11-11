Пуск баллистической ракеты по цели в Киеве — подробности

Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что утром 11 ноября Армия России нанесла удар по Киевской области баллистической ракетой.
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