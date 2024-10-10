Жители ЯНАО смогут увидеть на небе комету С/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS

В ближайшие дни ямальцы увидят на небе одно из ярчайших небесных тел. К Земле приблизится комета С/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS — рассмотреть ее полет смогут жители России и ближайших стран, сообщило радио Sputnik со ссылкой на РИАМО.