Жители ЯНАО смогут увидеть на небе комету С/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS

В ближайшие дни ямальцы увидят на небе одно из ярчайших небесных тел. К Земле приблизится комета С/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS — рассмотреть ее полет смогут жители России и ближайших стран, сообщило радио Sputnik со ссылкой на РИАМО.
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