Нет, это не рисунок нейросети, а реальный проект студии 10 Design / © Neom Внутри комплекса зданий разместится роскошный отель на 41 номер, а также 14 люксов и апартаментов — все по соседству с курортом Epicon, который будет включать в себя еще 120 номеров и 45 жилых вилл на берегу моря.