Нет, это не рисунок нейросети, а реальный проект студии 10 Design / © Neom Внутри комплекса зданий разместится роскошный отель на 41 номер, а также 14 люксов и апартаментов — все по соседству с курортом Epicon, который будет включать в себя еще 120 номеров и 45 жилых вилл на берегу моря.
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