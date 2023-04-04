2,5 года тюрьмы для Влута из «Урала», «Химки» уволили Гогниева, конфликт «Барсы» и Тебаса, поправки к закону о Fan ID, «Авангард» сравнял счет в серии с «Ак Барсом» и другие новости

1. Нападающий «Урала» Рай Влут приговорен к 2,5 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок.
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