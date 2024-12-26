24.12.2024 в ГУО ´Средняя школа №25 г. Бобруйска´ организован детский праздник ´Новогодняя сказка´. Ребята встретились с любимыми новогодними героями Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой, которые помогли им попасть в сказочный мир, поучаствовать в викторинах, играх, конкурсах.