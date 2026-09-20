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В Красноярском крае Ми-8 совершил жесткую посадку

В Красноярском крае при выполнении санитарного рейса совершил детскую посадку вертолет Ми-8. Детали происшествия устанавливаются, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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