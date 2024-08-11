Тем временем на центральном стадионе новоаннинцы сдают нормы ГТО и борются за главный приз праздника - казачью шашку! Кому же достанется памятный подарок, узнаем совсем СКОРО🤫 Следите за НАШИМИ новостями🔥.
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Тем временем на центральном стадионе новоаннинцы сдают нормы ГТО и борются за главный приз праздника - казачью шашку! Кому же достанется памятный подарок, узнаем совсем СКОРО🤫 Следите за НАШИМИ новостями🔥.