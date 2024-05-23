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Закон, порядок, государство

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В Баренцевом море завершилось бассейновое учение «Баренц-2024» с участием сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота

В Баренцевом море завершилось бассейновое учение «Баренц-2024» с участием сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота

В ходе мероприятия отрабатывалась организация взаимодействия между МСКЦ и оперативно-дежурными службами региональных аварийно-спасательных служб при авиационном и морском поиске и спасании людей, терпящих бедствие в Арктической зоне.

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