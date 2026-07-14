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Экс-президента Ирана арестовали за связь с израильской разведкой. «Моссад» завербовал Ахмадинежада два года назад

Экс-президента Ирана арестовали за связь с израильской разведкой. «Моссад» завербовал Ахмадинежада два года назад

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад во время посещения Кербелы, 2013 год Ahmed al-Husseini/Reuters Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад помещен под домашний арест из-за связей с израильской разведкой, сообщает The New York Times.

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