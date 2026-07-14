Экс-президента Ирана арестовали за связь с израильской разведкой. «Моссад» завербовал Ахмадинежада два года назад

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад во время посещения Кербелы, 2013 год Ahmed al-Husseini/Reuters Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад помещен под домашний арест из-за связей с израильской разведкой, сообщает The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии