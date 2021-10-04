О сплошной «непрухе» у Германа Грефа

Да уж, иногда не везёт, так не везёт! По полной программе, даже счастливчикам. И не потому, что «заговор» или «спецоперация» какая, а вот просто так звёзды сошлись и карта легла…Нынешнего главу Сбербанка Германа Грефа можно считать счастливчиком.