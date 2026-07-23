Карусель
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Карусель

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Держи краба

Держи краба

Краб Эрик не только говорит, но ещё и поёт, танцует и отбивает ритм своими клешнями! Эрик мешает спать осьминогу и дразнит электрического ската, а другие морские обитатели — кальмары, черепахи и даже акулы — устраивают концерты вместе с ним! Смотри первые эпизоды уже в понедельник, 27 июля, в 18:50 на телеканале «Карусель»! .

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