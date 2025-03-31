ASUS, возможно, тизерит портативное устройство Xbox Недавно появились слухи о то...

ASUS, возможно, тизерит портативное устройство XboxНедавно появились слухи о том, что ASUS сотрудничает с Microsoft с целью создания специального игрового устройства для Xbox, выход которого запланирован на конец этого года.
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