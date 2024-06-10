Маск пригрозил Apple запретить использование их устройств во всех своих компаниях

Американский миллиардер, бизнесмен, основатель и владелец компаний SpaceX, Tesla, Neuralink, а также соцсети Х Илон Маск в понедельник, 10 июня, пригрозил Apple запретить использовать в своих компаниях все устройства это компании, – сообщают СМИ.