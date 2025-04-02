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Царьград

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Вучич: Мировые лидеры тайно поддерживают контакты с Путиным. Речь не про Орбана и Фицо

Вучич: Мировые лидеры тайно поддерживают контакты с Путиным. Речь не про Орбана и Фицо

Несколько мировых лидеров поддерживают контакты с лидером России Владимиром Путиным, но не афишируют это.

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