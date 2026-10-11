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Курские новости

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Курская область: треть звонков МЧС о пожарах и ДТП

Курская область: треть звонков МЧС о пожарах и ДТП

С начала года зарегистрировано более 350 ложных вызовов пожарных, что осложняет работу служб и отвлекает силы от реальных ЧС.

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