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В Ликино-Дулеве открыли набор на специальность «Разработка и управление программным обеспечением»

В Ликино-Дулеве открыли набор на специальность «Разработка и управление программным обеспечением»

В Ликино-Дулевском политехническом колледже — филиале госуниверситета в Орехово-Зуеве — впервые открыли набор абитуриентов на востребованную специальность «Разработка и управление программным обеспечением».

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