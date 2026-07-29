В Ликино-Дулеве открыли набор на специальность «Разработка и управление программным обеспечением»

В Ликино-Дулевском политехническом колледже — филиале госуниверситета в Орехово-Зуеве — впервые открыли набор абитуриентов на востребованную специальность «Разработка и управление программным обеспечением».
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