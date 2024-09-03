Члены ВК НПКСК обсудили продвижение открытости высокого уровня

Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ -- Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ в понедельник провел консультационное совещание по вопросу продвижения высокоуровневой внешней открытости.
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