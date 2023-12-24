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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Свердловчане выиграли в лотереях в 2023 году 1,5 миллиарда рублей

Наверное, каждый человек представлял себя победителем лотереи и воображал — а на что он потратил бы деньги? А что бы было, если бы он выиграл полмиллиона, или миллион, или миллиард? В Свердловской области таких счастливцев в уходящем году оказалось 29 человек.

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