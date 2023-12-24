Свердловчане выиграли в лотереях в 2023 году 1,5 миллиарда рублей

Наверное, каждый человек представлял себя победителем лотереи и воображал — а на что он потратил бы деньги? А что бы было, если бы он выиграл полмиллиона, или миллион, или миллиард? В Свердловской области таких счастливцев в уходящем году оказалось 29 человек.