Свердловчане выиграли в лотереях в 2023 году 1,5 миллиарда рублей

Наверное, каждый человек представлял себя победителем лотереи и воображал — а на что он потратил бы деньги? А что бы было, если бы он выиграл полмиллиона, или миллион, или миллиард? В Свердловской области таких счастливцев в уходящем году оказалось 29 человек.
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