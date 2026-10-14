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Контрафронт

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Саудовская Аравия: Air India Express объявила, что ее рейсы в и из международного аэропорта имени...

Саудовская Аравия: Air India Express объявила, что ее рейсы в и из международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде, международного аэропорта имени короля Фахда (DMM/OEDF) в Даммаме и международного аэропорта имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) в Джидде были отменены до 17 октября после того, как базирующиеся в Йемене хуситы нанесли ракетные удары по аэропортам.

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