The New York Times назвала деморализующим вчерашний удар ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве Вчерашний удар российских военных по учебному центру националистов в Полтаве может деморализовать Украину.
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The New York Times назвала деморализующим вчерашний удар ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве Вчерашний удар российских военных по учебному центру националистов в Полтаве может деморализовать Украину.
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