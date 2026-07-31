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Царьград

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Сенатор Шейкин предупредил о мошенниках под видом промоутеров

Сенатор Шейкин предупредил о мошенниках под видом промоутеров

Сенатор Артем Шейкин сообщил о новой схеме мошенничества: злоумышленники в общественных местах выдают себя за промоутеров известных компаний, предлагая установки приложений или переходы по QR-кодам, что может привести к кражам данных и установке вирусов.

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