Пленный Мусиец: польские патроны взрывались в стволе, калеча солдат ВСУ

Военнослужащим ВСУ, набранным среди заключенных, выдавались на полигоне патроны польского производства, которые могли взорваться в стволе и травмировать стрелка, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского пленного Максима Мусийца, попавшего на военную службу из мест заключения.