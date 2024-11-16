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Пленный Мусиец: польские патроны взрывались в стволе, калеча солдат ВСУ

Пленный Мусиец: польские патроны взрывались в стволе, калеча солдат ВСУ

Военнослужащим ВСУ, набранным среди заключенных, выдавались на полигоне патроны польского производства, которые могли взорваться в стволе и травмировать стрелка, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского пленного Максима Мусийца, попавшего на военную службу из мест заключения.

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