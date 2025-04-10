Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 976 подписчиков

В России почти на 50% упали продажи китайских автомобилей

В России почти на 50% упали продажи китайских автомобилей

Ни один китайский автопроизводитель не смог реализовать более 10 тысяч автомобилей в течение марта.В России в марте и первом квартале 2025 года зафиксировано падение продаж автомобилей китайского производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Дороговато просят за китайские машины...не стоят они этих денег
Ответить
16 час.
наверх