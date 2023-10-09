Мужчина систематически избивал ребенка и попал под стражу

В Ханты-Мансийске следователи возбудили дело против мужчины, избивавшего ребенка В Ханты-Мансийске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который систематически избивал семилетнего ребенка, находящегося у него на иждивении.