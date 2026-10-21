Пострадала иномарка и её водитель, который госпитализирован, водитель ГАЗа не пострадал.Днём 20 октября под Грязями в Липецкой области в 16 часов на автодороге «Восточный обход промзоны города Липецка» столкнулись «Фольксваген» и ГАЗ.