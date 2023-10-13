Резервисты ЦАХАЛ жалуются на дефицит бронежилетов и шлемов

Резервисты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) жалуются на дефицит качественной амуниции и бронежилетов. Об этом пишет газета The Times of Israel, ссылаясь на опрос членов семей призванных на службу резервистов.
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