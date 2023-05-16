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Эксперт Константин Кеворкян заявил о необходимости смещения линии фронта

Эксперт Константин Кеворкян заявил о необходимости смещения линии фронта

Политик Константин Кеворкян рассказал о том, что нужно сделать для прекращения обстрела Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

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